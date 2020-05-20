Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
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Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş

ANTALYA'da gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra çıktığı binanın çatısından düşerek ölen kişinin, Asım Ferhat Köksoy (33) olduğu belirlendi.

Diğer binanın çatısına geçerken düşüp, ölmüş
20.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:49

ANTALYA'da gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra çıktığı binanın çatısından düşerek ölen kişinin, Asım Ferhat Köksoy (33) olduğu belirlendi. Köksoy'un, birlikte alkol aldığı arkadaşlarının kendisine zarar vereceği korkusuyla kaçıp, çatıdan diğer binaya geçmek isterken düştüğü ortaya çıktı.

Olay, 17 Mayıs gecesi Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı. Ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıktı. Yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma başlatan polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat Köksoy olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Köksoy'un arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı, çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8'inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Köksoy'un cenazesi, dün Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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