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Diego Rossi'ye milli davet

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Diego Rossi'ye milli davet

Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi, Uruguay Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi, Uruguay Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, milli takımın aday kadrosuna davet edildi. Dünya Kupası Elemeleri'nde 25 Mart'ta Peru ve 30 Mart'ta Şili ile karşılaşacak olan Uruguay'ın aday kadrosunda sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcusu Diego Rossi'de yer aldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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