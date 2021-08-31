Diego Rossi kimdir? Diego Rossi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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Diego Rossi kimdir? Diego Rossi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

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Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu Peki, Diego Rossi kimdir? Diego Rossi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Fenerbahçe transferde uzun süren suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli kulüp, Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Rossi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Diego Rossi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

DİEGO ROSSİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1998

Kaç yaşında: 3yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: Montevideo, Uruguay

Boy: 1,7 m

Kilo: 65 kg

Diego Rossi, 5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya geldi 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist kaydetti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Diego Rossi kimdir? Diego Rossi kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
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