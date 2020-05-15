Diego Ribas, Flamengo Formasıyla Attığı En Özel İki Golü Seçti
Brezilya'lı yıldız Diego Ribas, 2016 yılı yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olmuştu. Brezilyalı ekibin formasıyla 4. sezonunu geçiren Diego Ribas, tele konferans görüşmesinde Flamengo formasıyla kendisi için en özel olan 2 golü seçti.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:11
Brezilya'lı yıldız Diego Ribas, 2016 yılı yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olmuştu. Brezilyalı ekibin formasıyla 4. sezonunu geçiren Diego Ribas, tele konferans görüşmesinde Flamengo formasıyla kendisi için en özel olan 2 golü seçti.
Kaynak: Dugout