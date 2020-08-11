Diego Reyes'in testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA