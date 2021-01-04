Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli?

Birçok başarılı takımlarda futbol oynayan ve sahada fırtınalar gibi estiren futbolcu Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli?

DIEGO PERTTI KİMDİR?

Diego Perotti, 26 Temmuz 1988 doğumlu, Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

DIEGO PERTTI EVLİ Mİ?

2015 yılından beri Roma formasını giyen Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı. Başarılı futbolcu evli ve iki çocuk sahibidir. Perotti, 1,79 boyundadır.