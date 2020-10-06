Diego Perotti kimdir? Diego Perotti kaç yaşında, nereli? Diego Perotti takımı

Başarılı futbolcu Diego Perotti, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Arjantinli milli futbolcu Perotti, sol kanat pozisyonunda forma giyiyor. Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma gibi takımlarda top koşturdu. Diego Perotti kariyeri...

Diego Perotti, Fnerbahçe'ye transferiyle gündem oldu. Sahada fırtınalar gibi esen Arjantinli futbolcu, Moreno'da doğdu, 32 yaşındadır. Diego Perotti, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte, ayrıntılar...

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

Perotti, 26 Temmuz 1988 tarihinde Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2015 yılından beri Roma formasını giyen Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı. Başarılı futbolcu evli ve iki çocuk sahibidir. Perotti, 1,79 boyundadır.