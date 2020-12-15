Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol
15.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:16
7 Mayıs 1983'de oynanan maçta futbol efsanesi Diego Maradona, Barcelona formasıyla Real Sociedad'a unutulmaz gollerinden birini attı. Real Sociedad'la Copa del Rey yarı finalleri ilk ayağında karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maradona'nın maçtaki muhteşem golüne birlikte göz atalım.
7 Mayıs 1983'de oynanan maçta futbol efsanesi Diego Maradona, Barcelona formasıyla Real Sociedad'a unutulmaz gollerinden birini attı. Real Sociedad'la Copa del Rey yarı finalleri ilk ayağında karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maradona'nın maçtaki muhteşem golüne birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout