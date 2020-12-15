Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol
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Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol

15.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:16

7 Mayıs 1983'de oynanan maçta futbol efsanesi Diego Maradona, Barcelona formasıyla Real Sociedad'a unutulmaz gollerinden birini attı. Real Sociedad'la Copa del Rey yarı finalleri ilk ayağında karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maradona'nın maçtaki muhteşem golüne birlikte göz atalım.

7 Mayıs 1983'de oynanan maçta futbol efsanesi Diego Maradona, Barcelona formasıyla Real Sociedad'a unutulmaz gollerinden birini attı. Real Sociedad'la Copa del Rey yarı finalleri ilk ayağında karşılaşan Barcelona, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maradona'nın maçtaki muhteşem golüne birlikte göz atalım.

Diego Maradona'nın Real Sociedad'a Attığı Nefis Gol

Kaynak: Dugout

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