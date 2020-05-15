Diego Maradona'nın Napoli'de Attığı En İyi Goller Napoli formasıyla iki kez Serie A, Coppa Italia ve UEFA Kupası kazanan dünyanın en iyilerinden Diego Maradona'nın İtalyan ekibin formasıyla attığı en iyi golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Napoli formasıyla iki kez Serie A, Coppa Italia ve UEFA Kupası kazanan dünyanın en iyilerinden Diego Maradona'nın İtalyan ekibin formasıyla attığı en iyi golleri Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout