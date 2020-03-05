Diego Maradona Filmi

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53

Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona Franco’nun hayat hikayesini konu edinen belgeselde, Arjantinli futbolcunun özel hayatı ve futbol kariyerine odaklanılıyor. Maradona, 1980’lerde pek bir işlevi olmayan Napoli takımı için seçilir. Bu seçim, takım için önemli bir adımdır. Taraftarların sevgisini kazanmayı başaran Maradona, kısa sürede kariyerinde hızla ilerler. Kariyerinin zirvesine ulaştığında ise o artık futbol tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelir. Maradona’nın yoksullukla başlayan hayatı, futbolda zirveye ulaşması ve özel hayatındaki çalkantıların anlatıldığı belgeselde, daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş arşiv görüntülerine yer veriliyor.

Yönetmen: Asif Kapadia

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Diego Maradona

Yapımcı Firma: Belge Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Kenda

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com