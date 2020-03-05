Diego Maradona Filmi
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Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona Franco’nun hayat hikayesini konu edinen belgeselde, Arjantinli futbolcunun özel hayatı ve futbol kariyerine odaklanılıyor. Maradona, 1980’lerde pek bir işlevi olmayan Napoli takımı için seçilir. Bu seçim, takım için önemli bir adımdır. Taraftarların sevgisini kazanmayı başaran Maradona, kısa sürede kariyerinde hızla ilerler. Kariyerinin zirvesine ulaştığında ise o artık futbol tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelir. Maradona’nın yoksullukla başlayan hayatı, futbolda zirveye ulaşması ve özel hayatındaki çalkantıların anlatıldığı belgeselde, daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş arşiv görüntülerine yer veriliyor.
Yönetmen: Asif Kapadia
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Diego Maradona
Yapımcı Firma: Belge Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Kenda
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com