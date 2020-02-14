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Diego Demme Napoli Formasıyla İlk Golünü Attı

Napoli'nin devre arasında RB Leipzig'ten kadrosuna kattığı Diego Demme italyan ekibin formasıyla ilk golünü kaydetti. Takımının 22.hafta mücadelesinde Sampdoria ile oynadığı maçta ceza sahası içerisinde topla buluşan alman orta saha golünü atarak takımının maçı 4-2 kazanmasına katkıda bulundu.

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20

'nin devre arasında RB 'ten kadrosuna kattığı Diego Demme italyan ekibin formasıyla ilk golünü kaydetti. Takımının 22.hafta mücadelesinde ile oynadığı maçta ceza sahası içerisinde topla buluşan alman orta saha golünü atarak takımının maçı 4-2 kazanmasına katkıda bulundu.

Kaynak: Dugout

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