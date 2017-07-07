Diego Costa, Beşiktaş Taraftarını Heyecanlandırdı

Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol golcü Diego Costa, Instagram hesabından Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.



Tecrübeli futbolcu, kendisine ait Instagram'ından, Beşiktaş'ın hesabından paylaşılan şampiyonluk görüntülerinen birini beğendi.







Beşiktaş'tan bir bomba daha



Pepe'yi bitiren Beşiktaş, şimdi de Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.



Çin'den teklifler gelmesine karşın Uzak Doğu'ya sıcak bakmadığını açıklayan yıldız golcü, Atletico Madrid'e geri dönmek istediğini söylemiş ancak ispanyol kulübünün transfer yasağı nedeniyle bunun şimdilik imkansız olduğunu belirtmişti.



Kiralama formülü masada



Bu gelişmeler ışığında Chelsea ile iyi ilişkiler içinde olan başkan Fikret Orman'ın Brezilya asıllı ispanyol oyuncunun kiralanması için ingilizler ile bir araya geldiği ileri sürüldü.



Transferle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.



Kaynak: Fanatık