'Die Tote Stadt' Operası: İçsel bir çatışmanın ortasındaki Paul, eşinin ölümünü atlatabiliyor mu?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Erich Wolfgang Korngold'un ünlü operası "Die Tote Stadt" (Ölmüş Şehir), prömiyerini Münih Bavyera Devlet Operası'nda yaptı. Hikayede eşi Marie'nin ölümünün ardından hayatına kaldığı yerden devam edemeyen, acı içindeki Paul'ün daha sonra karısına benzeyen Marietta ile tanışması ve arzu ile suçluluk duygusu arasında kalması anlatılıyor.







Avusturya-Macaristan İmparatorluğu asıllı müzisyen bu zor ve benzersiz librettoyu yazdığında sadece 23 yaşındaydı. Sahne yönetmeni Nikolaus Bachler, tenorun ilk sahnede yapması gereken şeyin teknik olarak neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Eserde Paul karakterine hayat veren tenor Jonas Kaufmann, bunu müzisyenin yaşına veriyor ve "Bunu yazdığında çok gençti ve seslerin limitini bilemiyordu. Aklındaki şey ritm ve armonideki inanılmaz değişimlerdi" diyor. Euronews.com'da Görüntüle