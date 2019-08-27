Didingola yaylası'nda renkli şenlik

27.08.2019 11:47



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda düzenlenen 3'üncü Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte temsili yayla göçü yapıldı, horon ile unutulmaya yüz tutan taş oyunları oynandı. Çamlıhemşin'e 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'da, Topluca Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği'nce bu yıl '3'üncü Yayla Şenliği' düzenlendi. Şenliğe, Topluca Köyü Muhtarı Mustafa Kestioğlu, İl Genel Meclis üyesi Yusuf Arısoy, Çamlıhemşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Albardak ile vatandaşlar katıldı. Topluca köylüleri sabahın erken saatlerinde araçları ile 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Didingola Yaylası'na çıktı. Sis bulutlarının üzerindeki yaylaya ulaşanlar, sohbet ederek birbirlerine ikramlarda bulundu.

Şenliğe katılan kadın ve kız çocukları özel motiflerle işlemeli yöresel kıyafetler giydi. Şenlikte, eski kültürün tanıtımı için temsili yayla göçü gerçekleştirildi. Yaylanın mera alanında toplanan kalabalık, tulum ezgileri eşliğinde türküler söyleyerek yayla göçü geleneğini yaşattı. Yürüyüşe katılanlar türkülere alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen türkülerle yaylada tur atan kalabalık, el ele tutuşarak saatlerce horon oynadı.

KAZANANLAR SIRTTA TAŞINDI

Yaylada eski taş oyunlarını oynayan yaylacılar, eski günlerine geri döndü. 'Kire' adı verilen ve taş atılarak yaylanın ortasına dikilen büyük taşı devirmeye çalışılan oyuncular renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmacılar, taşı devirmek için kıyasıya yarıştı. Taşı devirmeyi başaran grubun üyeleri, kaybeden grup tarafından sırtta taşındı. Şenlik oynanan horon ve ikramlarla sona erdi.



Kaynak: DHA

- Çamlıhemşin