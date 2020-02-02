Didimspor'a Koçarlı engeli

02.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:56

Aydın Süper Amatör Lig1. Grup takımlarından Didimspor, evinde ağırladığı Koçarlı Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Didimspor evinde Koçarlı Belediyespor'u konuk etti. Didim Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı Didimspor kulüp başkanı Deniz Polat ile kulüp yöneticileri birlikte izledi.



Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Maçın 62. Dakikasında Mesut Didimsporu 1-0 öne geçirdi. 69. Dakikada ise Hamit skoru 2-0 yaptı. Konuk ekipten Mehmet 73. Dakikada skoru 2-1 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında 90+3 de Koçarlı belediyesporlu Turan topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.2-2 Maçtan başka gol sesi çıkmayınca iki ekipte 1 puana razı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA