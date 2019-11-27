Didimliler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

27.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:46

Aydın'ın Didim ilçesinde, Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği ekip olarak sitelerde sahipsiz sokak hayvanların sayılarını belirlerken yiyecek dağıtım işlemlerini de sürdürüyor.



Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Deneği Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Güz, ilçede turizm sezonu süresince sahipleri tarafında evlerinde bakılan kedi ve köpeklerin, sezon sonun da bu havanların sokağa terk edilerek kendi hallerine bırakıldığını ifade etti.



Didim de onlarca site olduğu ve her sitede 20-30 sokak kedisinin yaşadığını belirten Güz, dernek olarak vatandaşların bağışları ile alınan mamaların belirli periyotlarla sitelerde yaşayan sokak hayvanlarına dağıtıldığını ifade etti.



Didim belediyesinin kısırlaştırma konusun da gerekenleri yaptığını ancak sokak hayvanların tümüne bakımın da yetersiz kaldığını savunan Güz, vatandaşların da mahallerinde ve sokakların da yaşayan hayvanlara karşı duyarlı olmalarını, onların da bu toplumun bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşların da sokağın bir köşesine bir kap yiyecek ve su bırakarak katkıda bulunmalarını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA