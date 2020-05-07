Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı
07.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:45

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever iş insanı, bir marketin 3 veresiye defterinin borçlarını kapattı.

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde hayırsever iş insanı, bir marketin 3 veresiye defterinin borçlarını kapattı. İş yeri sahibi Ümit Sancar, iş yerine astırdığı pankartla da hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Didim Yeni Mahallede 4 yıldır faaliyet gösteren bir marketin 3 tane veresiye defterini hayır sever iş insanı tarafından ödendi. Market sahibi Ümit Sancar Didim'de oturan hayırsever Necdet Özer'in iş yerine gelerek veresiye borçlarını kapatmak istediğini söylemesiyle borçların kapatıldığını söyledi.

Sancar, bu tür yardımların diğer hayırseverlere de örnek olmasını isteyerek; "Gerçekte esnaf olarak hem ben hem de müşterilerim zor durumdaydı. Biz bir nebze insanlık olarak vermeye çalıştık ama sağ olsun iş adamı Necdet Özer tarafından kapatılması hem onlar için iyi oldu hem de benim için iyi oldu. Bu krizden bizde çok etkilendik. Bizlerde kiramız olsun elektriğimiz olsun bizde ödeyemez duruma gelmiştik. Sağ olsun öyle bir iyilik yapması bizim içinde mahalle sakinleri için olumlu ve hoşgörüyle karşılandı. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu durum diğer iş adamlarına da vesile olur ve bizim gibi ufak esnafların ve mahalle bakkallarının bir nebze olsun bir nefes olur."dedi.

Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Haber
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haber
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Şener Şen Burak Özçivit Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:38:29. #1.15#
title