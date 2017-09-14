Didimli Engelliler Misafirleriyle Kaynaştı

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği, Didim'e tatil için başka şehirlerden gelen 60 Engelli birey ve ailesini Piknikte ağırladı.



Didim ve Yöresi Engelliler Derneği öncülüğünde, düzenlenen piknikte tatil için Didim'e gelen engelliler gönüllerince bir gün geçirdi. Yalova kız rehabilitasyon merkezi, Ankara Saray rehabilitasyon merkezi, Aydın engelliler derneği üyeleri ile Didim'de yaşayan Engelliler Orman Kampında düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş'ın da katıldığı etkinlikte önce mangal yakıldı ve yemekler yendi; ardından ise bazı engelliler aileleriyle birlikte denize girerek tatilin tadını çıkardı.



Dernek Başkanı Bedri Altıntaş Didim'de tatile gelen Engelli bireyler ile Didim'deki üyelerini bir arada getirdiklerini ifade ederek"Engelli kardeşlerimizin birlikte olmaları ve kaynaşmaları açısından organizasyonu düzenledik. Çok güzel bir ortam yaratıldı; yeni dostluk edinildi. Güzel havanın tadını ve keyfini bu şekilde çıkardık. Biz de dernek olarak bu işin bir kısmında olmaktan mutluyuz."dedi. - AYDIN