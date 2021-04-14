Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
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Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacı ile kent genelinde faaliyet gösteren işyerlerinde denetim ve incelemelerine hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacı ile kent genelinde faaliyet gösteren işyerlerinde denetim ve incelemelerine hız kesmeden devam ediyor.

Didim'de temizlik ve hijyen konusunda kesinlikle taviz vermeyen Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işyerlerini tek tek ziyaret edip, çalışma ruhsatlarını kontrol ederek, gıda ve hijyen güvenliği denetimlerinde bulundu. Didimlilerin temiz ve hijyen ortamında hizmet almaları için denetimlerini sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Halkımızın sağlığını korumak için denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımızın 153'ü aramaları yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Didim zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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