Didim yangın son dakika! Didim nerede?
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Didim yangın son dakika! Didim nerede?

Didim yangın son dakika! Didim nerede?
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Türkiye, Manavgat ve Marmaris'i konuşurken bir yangın da Didim'de çıktı. Didim'de yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Didim yangın haber son dakika!

Didim yangın son dakika! Didim nerede? Antalya Manavgat'ta ikinci gününe giren orman yangınından sonra bir feci haber daha geldi. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

DİDİM YANGIN SON DAKİKA!

Manavgat ve Marmaris'ten sonra meydana gelen korkunç yangınlara yenileri eklendi. Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı. İki ayrı bölgeye de ekipler sevk edildi.

DİDİM NEREDE?

Aydın iline bağlı olan Didim, Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden biridir. Aydın merkezine 123 km uzaklıkta bulunur. 1991 senesinde ilçe olmuştur. Doğuda Muğla il sınırı ve Akbük Körfezi, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımadadır.

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