Didim Ülkü Ocaklarına atama

29.08.2019 11:36

Aydın Ülkü Ocakları Başkan Tayfun Şan, Didim Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine Erkan Yüce'yi atadı.



Didim Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yüce, yaptığı açıklamada; "Beni bu kutlu göreve layık gören başta Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş ve Aydın Ülkü Ocakları Başkanımız Tayfun Şan'a teşekkür ederim. Didim Ülkü Ocakları olarak, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve çizgisinde olacağız. Didim Ülkü Ocaklarının kapıları, yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu olan tüm kardeşlerimize sonuna kadar açık olacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA