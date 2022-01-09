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Didim Türkü Grubu'ndan yeni yıl konseri

Didim Türkü Grubu'ndan yeni yıl konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Türkü Grubu tarafından Yeni Yıl Konseri düzenlendi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Türkü Grubu tarafından Yeni Yıl Konseri düzenlendi.

Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, belediye meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı. Şefliğini Selahattin Aydın'ın ve sunuculuğunu Suna Çuhadar'ın yaptığı koroda bir çok sanatçı ülkemizin çeşitli yörelerine ait sevilen türküleri koro ve solo halinde seslendirdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "2022'ye 'Merhaba' dediğimiz şu günlerde Didim Türkü Grubu'nun yeni yıl konserine katılarak Halk müziğimizin eşsiz eserlerini dinledik. Başta 'Didim Türkü Grubu' olmak üzere, bu güzel geceye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Didim Türkü Grubu'ndan yeni yıl konseri

Didim Türkü Grubu'ndan yeni yıl konseri

Didim Türkü Grubu'ndan yeni yıl konseri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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