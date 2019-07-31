Didim Turizm Derneği Başkanı Şentürk; "Türkiye'nin en iyi kitesurf alanı Didim'de"

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim turizminin gelişmesi açısından kitesurf sporunun başlaması ve gelişmesi için çalışmalara başladı.

Şentürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Didim'in Kitesurf alanı ilan edilmesi için Aydın Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı ile görüşüleceğini belirtti.

Türkiye standartlarında en iyi Kitesurf alanının Didim'de olduğunu belirten Şentürk, "Türkiye'de Kitesurf'ün yapılması için en iyi bilinen yer Gökova ve Didim'dir. Gökova resmi olarak Kitesurf alanı ilan edilmiştir. Didim'de tarih ve deniz turizmiyle bilinen en iyi yerlerden birisi. Kitesurf geçmişte Didim Turizm Derneğinin projesiydi ve birkaç dönemdir Didim'de yapılması için mücadele verildi. Didim'e gelen yeni destinasyonlardan biri olacak Kitesurf'ün yapılması için en kısa zaman da Aydın Valimiz ve İlçe Kaymakamımız ile görüşeceğim. Didim'de böyle bir sporun yapılması, Didim'de yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklarının en aza indirilmesine ve daha başarılı, sporla uğraşan bir nesle dönüştürülmesine de yardımcı olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA