Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak
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Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak

Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Bu hafta sonu yapılacak Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağı bildirildi.

Bu hafta sonu yapılacak Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağı bildirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Didim Belediyesi'yle yapılan işbirliği sonucu gerçekleştirilecek organizasyonda sporcuların Kovid-19 kısıtlamalarından muaf tutulmaları için gerekli belgeleri almaları gerektiği aktarıldı.

Gerekli belgenin federasyonun internet sitesinde mevcut olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak - Haberler Spor
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