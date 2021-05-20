Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcular, kısıtlamalardan muaf olacak
Bu hafta sonu yapılacak Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağı bildirildi.
Bu hafta sonu yapılacak Didim Triatlonu'nda yarışacak sporcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf olacağı bildirildi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Didim Belediyesi'yle yapılan işbirliği sonucu gerçekleştirilecek organizasyonda sporcuların Kovid-19 kısıtlamalarından muaf tutulmaları için gerekli belgeleri almaları gerektiği aktarıldı.
Gerekli belgenin federasyonun internet sitesinde mevcut olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki