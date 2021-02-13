Didim Triatlonu, mayıs ayında gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Didim Triatlonu, mayıs ayında gerçekleştirilecek

13.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:12
Didim Triatlonu, mayıs ayında gerçekleştirilecek

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu'nun mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu'nun mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmanın düzenlenmesi için Didim Belediyesi ile imzaların atıldığı ve organizasyonun 1-2 Mayıs'ta düzenleneceği aktarıldı.

Didim Belediyesi'ni ziyaret eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın, görüşmede belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'a Triatlon Antrenmanı kitabını hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın Erol Büyükburç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Türk Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim Triatlonu, mayıs ayında gerçekleştirilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:12:32. #1.16#
title