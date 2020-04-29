HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve 2020 yılında Mayıs ayında yapılması planlanan Didim Triatlon-Aquatlon Türkiye Şampiyonası yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi
29.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:38

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve 2020 yılında Mayıs ayında yapılması planlanan Didim Triatlon-Aquatlon Türkiye Şampiyonası yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Didim Triatlonu yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya, 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenmesini planladıklarını yarışların, Didim belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 5-6 Eylül tarihine alındığını açıkladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Türkiye Triatlon Federasyonu, işbirliğiyle son 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri yarışların korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını ifade ederek; "Bu yarışmalar hem ilçemizin tanıtımına hem de turizm sezonunun erkene alınması noktasında Mayıs ayı yada Haziran ayında yapıyorduk. Bu sene ise virüs sebebiyle eylül ayına erteledik. İnşallah Eylül ayına kadar bu salgınının kontrol altına alınması ve hayatın normal akışına dönmesinden sonra bu yarışları yine gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Spor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Spor
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı Spor
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Spor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Spor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Spor
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hande Yener Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Didim Triatlon yarışları Eylül ayına ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 11:53:37. #1.14#
title