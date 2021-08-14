Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü

Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Tenis Kulübü öğrencileri ile makamında görüşen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Spor ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi.

Didim Tenis Kulübü öğrencileri ile makamında görüşen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Spor ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi.

Didim Tenis Kulübü öğrencileri katıldıkları yaz turnuvalarında kazandıkları madalyalar ile birlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Tenisçi öğrencilere Didim Tenis Kulübü hocaları, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de eşlik etti. Spora ve sporcuya katkılarından dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür eden tenisçiler, önümüzdeki yıl Didim'in ilk kez uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapmak için hazırlıklara başlandığının müjdesini verdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemiz de tenis sporunun uluslararası bir seviyeye çıkmasından dolayı mutluyuz. Tüm dereceye giren tenisçilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi. - AYDIN

Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mehmet Şimşek Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:37:10. #1.15#

title