Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor

Aydının Didim ilçesinde belediyenin giderlerinin azaltılması, kurumsal yerinde üretim daha hızlı hizmet anlayışıyla kurulan beton santraliyle Didim'in sokakları yeni bir çehreye kavuşuyor.

Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor
23.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:25

Aydının Didim ilçesinde belediyenin giderlerinin azaltılması, kurumsal yerinde üretim daha hızlı hizmet anlayışıyla kurulan beton santraliyle Didim'in sokakları yeni bir çehreye kavuşuyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın belediyenin kendi betonunu üretmesi anlamında çalışmasını başlattığı beton santrali 2019 yılında kurularak faaliyet geçti. Belediyesi bünyesinde kurulan beton santrali ile belediyenin giderleri azalırken, hem de yerinde ve hızlı üretim ile hizmetler daha hızlı şekilde yerine getiriliyor.

Belediye garajı içerisinde 8 bin metrekare alan üzerine kurulan beton santrali ihalesi sürecinin tamamlanmasının ardından 2019 Aralık ayında tamamlanarak hizmete açıldı. Santralin kurulu alanda Agrega biriktirme alanları, beton santral ekipmanları, acil toplanma alanları, çöktürme havuzu, transmikser ve beton pompası park alanı ile araç ve yaya yolları yer alıyor. Beton santralinin 60 m3/h kapasiteye sahip olurken, belediyenin yol, kaldırım, park ve bahçeler için ihtiyacı olan betonu temin ediyor.

Hazır beton santrali ekipmanlarının kurulması, laboratuar ekipmanlarını satın alınması, laboratuar binasının tadilatı, trafo tesisinin kurulması ve elektrik tesisatlarının yapılması, sah zemin beton işçiliği dahil olmak üzere 1 milyon 515 bin TL'ye mal olan santralde bir makine mühendisi, bir kalite kontrol operatörü, bir meydancı ve bir yükleyici iş makinesi operatörü çalışıyor.

"Kurumsal bir adım attık"

Beton santralinin açıldığı günden bu yana faaliyette olduğunu kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Kurumsal kimliğin sağlanması noktasında belediyemizde bir çok adım attık. Araç ve ekipmanlarımızı yeniledik ve makine parkurumuzu güçlendirdik. Bunun yanı sıra ilçe genelinde kaldırım ve yol çalışmaları ile projelerimizde belediyeye yük getiren betonun maliyetini düşürmek adına böyle bir adım attık ve ilçemize bir beton santrali kazandırdık. Beton santrali kısa sürede maliyetini çıkartacak bir konumda; daha sonraki yıllarda ise avantajlı konuma geçeceğiz"dedi.

Beton santralinin kurulmasıyla artık belediyenin iş ve hizmetlerinde kendi imkan ve olanaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Atabay "İlçemizin değişimi ve gelişimi noktasında eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu noktada beton santralinin ilçemize katkısı ilerleyen süreçte çok daha iyi anlayacağız. Yapacağımız yeni projeler ve atılımlarla santralin katkısını birlikte göreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi Güncel
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Magazin
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Mahalleli gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi, komşularının cansız bedeniyle karşılaştı
Mahalleli gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi, komşularının cansız bedeniyle karşılaştı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Bakan Berat Albayrak: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim, muazzam bir keşif
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Burak Özçivit Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tır Çocuk Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 09:26:51. #1.15#
title