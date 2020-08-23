Didim sahillerinde yoğunluk Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonu nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonu nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Didim'de, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Altınkum Sahili'ndeki halk plajı büyük oranda dolarken bazı turistlerin ise gezi tekneleriyle koyları gezip denize girdikleri görüldü.

Kaynak: AA