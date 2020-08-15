Didim sahillerinde yoğunluk
Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonu nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
15.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:01
Ege Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonu nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahil şeridini doldurdu.
İlçede özellikle Altınkum Sahili'ndeki halk plajı büyük oranda doldu.
Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.
Kaynak: AA