Didim Protokolünden Huzurevine Bayram Ziyareti

Didim ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Didim'de ilçe protokolü bayramlaştı.Bayramlaşma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı ve eşi, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu ve eşi, katılırken, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Oda başkanları, Sivil toplum kuruluş temsilcileri, Siyasi parti ilçe temsilcileri ile muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

İlçe Protokolünün bayramlaşmasının ardından Kaymakam Türköz ve beraberindekiler, Akbük ve Didim huzurevlerinden kalan, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Atabay, huzurevi sakinlerine kırmızı karanfil vererek bayramlarını kutladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz huzurevi ziyaretleri ve ilçe protokolüyle bayramlaştıklarını belirterek "Bayramın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Güzelliklerle dolu bayram geçiriyoruz. İlçemiz bir turizm kenti; tatil için ilçemize tercih edenlerin sayısı bir hayli yüksek; şu an 700-800 bin insanı Didim'de ağırlıyoruz. Kendilerini iyi bir tatil geçirmeleri içinde çalışıyoruz. Tüm Didim halkının ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi. - AYDIN