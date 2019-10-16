Didim oda ve STK'larından Barış Pınarı Harekatına ortak destek

16.10.2019 15:55

Ülke genelindeki tüm oda ve borsaların, TSK'nın gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak düzenlediği ortak basın açıklaması Didim'deki oda ve STK'lar tarafından da yapıldı.



Konuyla ilgili Didim Ticaret Odası meclis salonunda yapılan ortak basın açıklamasına Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim EKK Başkan Yardımcısı A. Kadir Mirza, Didim Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Yamankaçar, Aydın Barosu Didim Temsilcisi Av. Ali İhsan Aktimur, ile ticaret odası meclis üyeleri katıldı.



Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "81 ilde aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir.Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir.



Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır.Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir.Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatlarında da gösterdik.



Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk" - AYDIN

Kaynak: İHA