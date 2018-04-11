Didim MHP'de İlçe Başkanlığında Değişim

MHP Didim İlçe Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Mevcut İlçe Başkanı Ramazan Aşkar görevini İlçe başkan yardımcısı Fikret Alkaya'ya devretti.

MHP Didim İlçe başkanlığındaki değişimle ilgili olarak yeni ve eski başkanlar ortaklaşa basın toplantısı düzenledi. İlçe binasında gerçekleşen basın toplantısına MHP Didim eski İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, Yeni İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Belediye meclis üyesi Eda Yücel İlhan ile ilçe yöneticileri katıldı.

Basın toplantısına ilk konuşan Eski İlçe Başkanı Aşkar görevden ayrılma sebebini anlatarak "Levent İlter başkanımızın İl başkanlığına atanmasından sonra 11 aylık sürede İlçe başkanı olarak görev yaptım. Zorlu bir süreç yaşadık. Elimizi taşın altına değil gövdemizi taşın altına koyduk. O günden buyana çalışmalarımız devam ettirdik. O günden bu yana değişik sebeplerden dolayı teşkilatımız içerisinde belediye meclis üyelerimizle sıkıntı yaşadık. O gün İlçe başkanımız olan Levent Bey ile Fikret ağabeyimizle yaptığımız görüşmelerden sonra ben bu görevi Kurultay'a kadar yapacağımız belirtmiştim. Bunu da İl başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızda bilmekteydi. Geçen hafta toplantı yaptık ve görevi Fikret Alkaya başkanımıza devrettik. Bundan sonra partimizin emrindeyim ve çalışmalarımız devam ediyoruz. MHP bir ve bütündür. Dışarıda hiçbir etkenin MHP'nin küçük düşüremeyeceğini bildirmek istiyorum."dedi

MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya ise ilk olarak kendini tanıtırken "26 Mart 2017 MHP kongresinde beraber başkan yardımcılığı görevini aldık. Ramazan başkanım 1 yıl görev yapabileceğini söyledi. Ayrıldıktan sonra kamuoyunda şöyle bir algı var; bu algıda MHP'de meclis üyesi ayrıldı da ondan ayrıldı diye bir algı var. Bunlar hepsi algı operasyonu. Bu iddialar külliyen yalan. Bu ten bu candan gidinceye kadar bu dava için devam ediyorum."dedi.

Alkaya Partiden ayrılan meclis üyeleri içinde ağır eleştirilerden bulunarak "Biz yakın zamanda bir arkadaşımız daha önce de bir arkadaşımız yani, Levent arkadaşımız ayrıldı. Bunun çeşitli sebepleri var. Ben şöyle addediyorum; CHP yine yaptı yapacağını çeşitli siyasi ayak oyunlarıyla siyasi rüşvet vererek belediye encümenliğini rüşvet vererek bir arkadaşımız aldı. Arkadaşın yolu açık olsun. Partisine faydası olmayanın CHP'ye ne kadar faydası olur. 2014 8 bin oy aldık; anamızın ak sütü gibi helal oy aldık. Bunun vebali vardır. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Yolu açık olsun" dedi.

Didim MHP olarak seçin startını verdiklerini kaydeden Alkaya, yerel ittifak iddialarını ret ederek "Biz bugün seçim startını verdik. Genel merkezin talimatı üzerine şu an kesinlikle yerelde ittifak söz konusu değil. Küskün olup pişmanlık duyanlara kapımız sonuna kadara açık, yeter ki ihanet etmesin; Genel başkana hakaret etmesin. Biz pişman olana herkese kapımız açık. Allah nasip ederse bu saatte gezmedik mahalle sıkılmadık el bırakmayacağız. Ev ev Mahalle mahalle gezeceğiz. 2014'de bir avuç inanla çıktık. Cumhur ittifakında sapmak yok ama yerel yönetimde ama ittifak söz konusu değil. Kesinlikle yok. Yarını bilemeyiz. MHP tek başına partidir ve kararı genel merkezimi verecektir" diye konuştu. - AYDIN