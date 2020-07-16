Didim'li Zeliha Erdemir davasında karar verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didim'li Zeliha Erdemir davasında karar verildi

Aydının Didim ilçesinde yaşayan "Ölmeden sesimi duyun" çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir'in davasında karar çıktı.

Didim'li Zeliha Erdemir davasında karar verildi
16.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:23

Aydının Didim ilçesinde yaşayan "Ölmeden sesimi duyun" çağrısı ile kamuoyunun dikkatini çeken Zeliha Erdemir'in davasında karar çıktı. Erdemir'e şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla beline takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan eski eş Cem Kara'ya mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Zeliha Erdemir, 5 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara'nın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasının ardından sosyal medyada "Ölmeden sesimi duyun" çağrısı ses getirmişti. Didim'deki bazı avukatlar, Erdemir'in sesine kulak vererek davaya müdahil olmuş ve yargı süreci devam ettirilmişti. Erdemir hakkında koruma tedbiri kararının uygulanması için avukatlar nezdinde girişimde bulunulmasının ardından, eski eş Murat Cem Kara'ya güvenlik güçlerince kararın bildirilmesiyle birlikte, 3 ay süreyle elektronik kelepçe takılmıştı. Eski eş Kara, belindeki elektronik kelepçeyi kırınca tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

"Mahkeme kararı açıkladı"

Erdemir'e fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla eski eş Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 19'uncu duruşmasında karar çıktı. Zeliha Erdemir ile avukatlarının katıldığı davaya Segbis ile bağlanan Kara'ya, mahkeme tarafından eski eşini kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay hapis, tehditten 1 yıl 6 ay hapis ve hakaretten 8 ay 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca cezaların ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi.

"Zeliha Erdemir karardan mennun"

Mahkemenin kararını değerlendiren Zeliha Erdemir, "19'uncu duruşmada nihayet karar açıklandı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Kabuslarım sona erdi" şeklinde konuştu. Kara'ya verilen cezanın temyiz yolunun açık olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit...
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek Politika
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Koronavirüs salgını devam ederken Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi
Koronavirüs salgını devam ederken Antalya'ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Falcao Ali Şansalan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Didim'li Zeliha Erdemir davasında karar verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 15:24:42. #1.15#
title