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Didim koyları çöplerden arındırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim koyları çöplerden arındırıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve TÜRÇEV'in işbirliği ile Didim Fener Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve TÜRÇEV'in işbirliği ile Didim Fener Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Yeşilin maviyle buluştuğu Didim'de çevreci bir etkinlik daha gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı'nın 4'üncü ayağı kapsamında Fener Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) gönüllüleri katıldı.

Ekiplerin denizde ve kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirdiği etkinlikte cam şişe, plastik atığı, karton, inşaat artıklarının yanı sıra yüzlerce sigara izmariti, mermi kovanı, araba farı ve metal parçalar toplandı. Hummalı çalışma sonucu Fener Koyu'nda toplanan atıklar Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında incelenmek üzere ekiplere teslim edildi. - AYDIN

Didim koyları çöplerden arındırıldı

Didim koyları çöplerden arındırıldı

Didim koyları çöplerden arındırıldı

Didim koyları çöplerden arındırıldı

Didim koyları çöplerden arındırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe, Aydın, Didim, Yerel, Haberler

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