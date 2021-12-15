Didim'in tanınan müteahhidi tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinin tanınmış müteahhitlerinden Necdet Özer, hakkında açılan kamu davası sebebiyle tutuklandı.
DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinin tanınmış müteahhitlerinden Necdet Özer, hakkında açılan kamu davası sebebiyle tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim'de uzun yıllardır müteahhitlik yapan iş adamı Necdet Özer'den şikayetçi olan kişinin şikayetinden vazgeçtiği, savcılık tarafından hakkında açılan kamu davasından dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Özer hakkında daha önce açılan cinsel istismar ve hürriyeti tehdit suçlamasında şikayetçi olan şahsın şikayetini geri aldığı, fakat suçla ilgili açılan kamu davasından sonra yargılandığı ortaya çıktı. Gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili Özer sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN
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