Didim'in çehresi değişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim'in çehresi değişiyor

26.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:38
Didim'in çehresi değişiyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Didim'de mevcut park ve peyzaj alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla bakım onarım faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Didim'de mevcut park ve peyzaj alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla bakım onarım faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Didim'in farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak bakım onarım faaliyetlerini yürüten Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda budama, Çamlık Mahallesi'nde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizliği, Akbük yolu üzerinde orta refüj sulama tesisatı kurulum çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra vatandaşlar tarafından arıza bildirimi gelen alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ekipler kent genelinde çalışmalarını gece-gündüz gerçekleştiriyor. Pandemi dolayısıyla akşamları uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında trafik yoğunluğu olmamasından dolayı ana cadde ve sokaklarda ekipler 21.00 ile 03.00 arasında yüksek budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde tüm mahallelerimizde çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla Didim'in çehresini değiştirip kenti peyzaj anlamında şık, modern ve görsel olarak zengin bir hale dönüştüreceğiz" dedi. - AYDIN

Didim'in çehresi değişiyor
Didim'in çehresi değişiyor
Didim'in çehresi değişiyor
Didim'in çehresi değişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Furkan Palalı Fahriye Evcen Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'in çehresi değişiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:45:51. #1.14#
title