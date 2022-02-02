Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi - Haberler
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Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatıyla yapımına başlanan Didim Gençlik Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatıyla yapımına başlanan Didim Gençlik Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Didim Belediye Başkanı'nın büyük projeleri arasında yer alan Didim Gençlik Merkezi'nin (DİGEM) inşaat çalışmalarında sona gelindi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dev arazide yükselen Didim Gençlik Merkezi, 3 katlı yapısıyla birçok farklı alana ev sahipliği yapıyor. 300 kişilik amfi tiyatro görünümünde derslik, 600 metrekarelik çok amaçlı salon, fuaye alanı, sınıflar, nikah ve toplantı salonu, kafeterya ve spor salonunu içinde barındıran Didim Gençlik Merkezi, modern mimarisiyle de turizmin başkenti Didim'de dikkat çekiyor. - AYDIN

Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Didim Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Deniz Atabay, gençlik, İnşaat, Yerel, Haber

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