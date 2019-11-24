Didim esnafından miniklere ziyaret

24.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:45

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Çiçek Bahçesi Gündüz Bakım Evi öğrencilerini ziyaret etti.



Didim Çiçek Bahçesi Gündüz Bakım Evi'nde 2-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğünü belirten Kurum Müdürü Gamzenur Topdemir, Ağustos 2019 'da Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile imzalamış oldukları protokol gereği odaya kayıtlı üyelerin çocuklarına yüzde 10 kadar indirimin olduğunu ifade ederek, oda yönetimi ile protokolün değerlendirildiğini belirtti.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul da, bir program dahilinde ilçedeki tüm esnafları ziyarete bulunduklarını ifade ederek, bu kapsamda Çiçek Bahçesi Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören 2-6 yaş gurubu çocukları yerinde ziyaret ettiklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA