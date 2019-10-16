Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi

16.10.2019 15:56

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, oda üyesi kantin işletmelerini gezerek, kantin işletmecilerin sorunlarını dinledi.



Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasının ardından Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ile Başkan yardımcısı Nihat Özçevik, Didim'de oda üyesi kantincileri ziyaretler gerçekleştirdi. Oda Başkanı Erul odaya kayıtlı 7 kantin işletmeci olduğunu ve okulların açılmasından sonra tüm üyeleri ziyaret ettiklerini belirterek "Üyelerimizin sıkıntılarını yerinde dinleyip, sorunlarını ele alıyoruz. Kantinler konusunda Bakanlıkları çok titiz, bizde üyelerimize yönetmelik ve yasalar uymaları konusunda uyarılarda bulunup, onların sorunlarını da çareler arıyoruz."dedi.



Kendilerini ziyaret eden Oda Başkanı Erul ve Başkan Yardımcısı Özçevik'e teşekkür eden kantin işletmecileri ise sıkıntı yaşadıklarını konuları odayla paylaştıklarını ifade ettiler.. - AYDIN

Kaynak: İHA