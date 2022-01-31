Didim Esnaf Odası, başkanını seçti

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Olağan Genel kurulu yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimleri mevcut Oda başkanı Şerif Erul, güven tazeledi.

Kongre sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları ile bütçe okunarak ibra edildi. Ardından başkan adaylarına söz verildi. İlk olarak kırmızı liste ile seçimlere giren Gonca Mert, ardından mavi liste ile seçimlere giren Bahri Yaba konuştu. Seçimlerde son olarak konuşma yapan ve sarı liste ile seçimlere giren Mevcut Oda Başkanı Şerif Erul konuşmasında birliktelik mesajları verdi. Konuşmaların ardından genel kurulda Didim'de yılın ahisi seçilen Himmet Ünal'a plaket ve kahve seti hediye edildi.

Yeniden başkanlığa seçildi

Yapılan seçimler sonucunda odaya kayıtlı 2 bin 802 üyeden bin 736 üye oy kullanılırken, 33 oy da geçersiz kullanıldı. Sarı liste ile seçime giren Mevcut Oda başkanı Şerif Erul bin 416, mavi liste 142 ve kırmız liste ise 145 oy aldı. Yapılan seçim sonucunda mevcut Başkanı Şerif Erul güven tazeleyerek yeniden oda başkanı seçildi. - AYDIN