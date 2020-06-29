Didim emniyeti uyuşturucuya geçit vermedi
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Didim emniyeti uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Didim emniyeti uyuşturucuya geçit vermedi
29.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:51

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerinde yapılan operasyonda A.A. yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, üzerinde daralı 0.22 gram toz esrar ve daralı 1.28 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Devam eden çalışmalar ve ev aramalarında ise daralı 0.97 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak M.K ve S.Y isimli şahıslar yakalandı. S.Y isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. M.K ise uyuşturucu madde ticaretinden çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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