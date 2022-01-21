Didim emniyeti aranan 3 şahsı yakaladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan haklarından yakalanması bulunan ve cezası kesinleşmiş 3 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan haklarından yakalanması bulunan ve cezası kesinleşmiş 3 zanlıyı yaptığı çalışmalar neticesinde yakaladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Söke ilamat infaz masasınca "Hırsızlık" suçundan "10 yıl 8 ay", Didim ilamat infaz masasınca "hırsızlık" suçundan "1 yıl 6 ay" hapis cezası bulunan M.D. Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak suçundan aranma kaydı bulunan ve 4 yıl 2 ay" hapis cezasına çarptırılan M.A. ile Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden olma " suçundan aranma kaydı bulunan ve 3 yıl 4 ay" hapis cezası bulunan M.B. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - AYDIN

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