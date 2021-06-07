Didim "Ekospor projesi" için zemin çalışmasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim "Ekospor projesi" için zemin çalışmasına başlandı

Didim 'Ekospor projesi' için zemin çalışmasına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce hazırlanan "Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı" projesinin GEKA tarafından kabul edilmesinin ardından proje öncesinde bölgede zemin düzenleme çalışması başlatıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı ve Didim İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce hazırlanan "Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı" projesinin GEKA tarafından kabul edilmesinin ardından proje öncesinde bölgede zemin düzenleme çalışması başlatıldı.

Kısa adı GEKA olan Güney Ege Kalkınma Ajansının alternatif turizm altyapısı mali destek programı kapsamında kabul edilen "Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı" projesinin zemin çalışması başlatıldı. Didim'de spor alanı olarak ayrılan bölgede yapılacak proje alanında DSİ'den gönderilen iş makinesiyle zemin düzeltme ve tesviye çalışmaları başlatıldı. Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu projenin kabul edildiğini ve GEKA'dan yetkililerin alanı incelemeye geleceğini kaydederek "Projenin yeriyle ilgili inceleme öncesinde zemin düzeltme çalışmaları yapılıyor. Cuma'ya kadar bitmesini bekliyoruz. Ardından yetkililer gelip keşif ve inceleme yapacak. Ardından da proje için ihaleye çıkılacak" dedi.

Kurucu proje kapsamında bölgeye spora yönelik, zepline, tırmanma duvarı, kort tenisi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları gibi sportif alanların yanı sıra olimpik yüzme havuzu olacağını belirtti. Bölgeye bir adet halı saha da yapılması noktasında girişimlerinde sürdüğünü belirten Kurucu, gelen ziyaretçilerin kişisel çadırlarını kurabilecekleri ve karavanlarını park edebilecekleri kamp alanı yapılacağını ayrıca yöre halkının kendi yaptıkları yöresel ürünleri sergileyerek ziyaretçilere satış yapabilme imkanı sağlanacağını ifade etti. - AYDIN

Didim 'Ekospor projesi' için zemin çalışmasına başlandı
Didim 'Ekospor projesi' için zemin çalışmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Beren Saat Şevval Sam Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim "Ekospor projesi" için zemin çalışmasına başlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:13:56. #1.14#

title