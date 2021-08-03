Didim deprem! Datça deprem! AFAD son depremler! 3 Ağustos bugün nerede deprem oldu?
Ülkemizin güney ve ege kesimleri yedi gündür yangınlarla mücadele ederken bir üzücü haber daha geldi. Datça açıklarındaki deprem de vatandaşlarda endişe yarattı. Didim deprem! AFAD son depremler! 3 Ağustos bugün nerede deprem oldu?
3 Ağustos bugün nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Didim deprem! AFAD son depremler!
3 AĞUSTOS BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanan Datça ilçesi açıklarında bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD'ın ilk bilgilendirmesine göre, deprem saat 15.38'de meydana geldi.
DİDİM DEPREM
Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın aktardığı son depremler;
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.