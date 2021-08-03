Didim deprem! AFAD son depremler! 3 Ağustos bugün nerede deprem oldu?

Ülkemizin güney ve ege kesimleri yedi gündür yangınlarla mücadele ederken bir üzücü haber daha geldi. Datça açıklarındaki deprem de vatandaşlarda endişe yarattı. Didim deprem! AFAD son depremler! 3 Ağustos bugün nerede deprem oldu?