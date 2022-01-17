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Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 2471 sokakta bulunan M.S.'ye ait müstakil bir evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Didim'deki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

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Aydın'ın Didim ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

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