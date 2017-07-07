Didim'deki yangın yazlıkçıları korkuttu



AYDIN - Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yazlıkçıların kaldığı evleri tehdit eden yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Didim ilçesi Mavişehir Sitesi ile Denizli Öğretmenler Sitesi arasında kalan makilik ve zeytinlik alanda çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yazlıkları tehdit etmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri siteleri tehdit eden yangın 3 itfaiye aracı ile müdahale ederken, takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Yangın yazlıklara ve Mavişehir Camisine sıçramadan kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına yazlıkçılar da katıldı. Yazlıklarına gelen tatilciler kovalarla ve su hortumlarıyla yangına müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Mavişehir Mahalle Muhtarı Cevdet Odabaş ise yangının soğutma ve söndürme çalışmaları bizzat takip ederken, evlere herhangi bir zararın olmadığını söyledi.

Öte yandan, soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 20 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.