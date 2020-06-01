Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
01.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:47

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başttığı çalışma kapsamında bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 3,16 gram metamfetamin, 28 gram skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A ile E.A, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme tablosu
Kamu bankaları %0,49'dan başlayan faiz oranıyla taşıt kredisi veriyor! İşte alınan paraya göre geri ödeme...
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2 bin 800 yıllık tarihi duvar buldu
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akbağ Haldun Dormen
Spor Ali Koç Ozan Kabak Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:50:25. #1.14#
title