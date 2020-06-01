Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başttığı çalışma kapsamında bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 3,16 gram metamfetamin, 28 gram skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A ile E.A, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA