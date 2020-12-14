Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

14.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:21
Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor. Belirlenen program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler Mahallesi'nde budama, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan parklarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçede etkili olan hava şartlarından dolayı parklarda bulunan otomatik sulama sistemleri kademeli olarak kapatılırken, tüm mahallelerdeki parklarda meydana gelen arızalar ekipler tarafından gideriliyor.

Devrilen ağaçlara müdahale edildi

Didim'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgardan dolayı meydana gelen olumsuzlukları gidermek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam etti.

Didim Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde devrilen ağaçlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yerlerinden kaldırılarak temizlendi. - AYDIN

Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Melikgazi'de park yapım çalışmaları devam ediyor
Melikgazi'de park yapım çalışmaları devam ediyor
Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor
Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor
Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor
Saruhanlı'da gölet temizliği devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Erkek Çocuk İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'deki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:37:00. #1.15#
title